Бронювання працівників на прифронтових територіях: Кабмін вніс зміни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Бронювання працівників на прифронтових територіях: Кабмін вніс зміни
Процедура зміни ліміту бронювання буде здійснюватися через портал «Дія»
фото з відкритих джерел

Кабмін дозволив 100% бронювання працівників на прифронтових підприємствах

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Критично важливі підприємства, які працюють у зонах можливих або активних бойових дій, отримали право бронювати до 100% своїх працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Запроваджені зміни передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств у прифронтових регіонах.

Головною зміною є можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних для підприємств, які фактично здійснюють свою діяльність на територіях активних бойових дій. Ці території включені до відповідного переліку Міністерства розвитку.

Процедура зміни ліміту бронювання буде здійснюватися через портал «Дія». Державний орган, що визнав підприємство критично важливим, внесе зміни на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності компанії.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів зазначив, що це рішення підтримає бізнес в найскладніших умовах.

«Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій», – пояснив він.

Порядок бронювання залишається незмінним:

  • Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням уповноваженого органу.
  • Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія.
  • Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Нагадаємо, Уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, пропозицію мають зареєструвати в Верховній Раді та тільки потім її може розглянути парламент.

