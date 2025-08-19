В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом

Штучний інтелект допоможе швидше виявити відсутні дані, помилки та невідповідності

В Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Оформлення ветеринарної ліцензії в системі «єДозвіл» тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Під час подання заяви у «Дії» система «єДозвіл» перевіряє документи і повертає інформацію в застосунок. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і знімає з державних експертів рутинні перевірки.

«Запуск ШІ-модулю для ветеринарної ліцензії — лише перший крок. Далі планується масштабування на інші послуги», – йдеться в заяві міністерства.

Щоб скористатись послугою, потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), інформацію про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування), документи про освіту керівника й спеціалістів та дані про матеріально-технічну базу.

Потрібно подати заявку на порталі «Дія», яка автоматично потрапляє в систему «єДозвіл». Штучний інтелект аналізує заявку та дає рекомендації експерту, який протягом 10 робочих днів ухвалить рішення. Його можна отримати на електронну пошту або в кабінеті на порталі.

«Щойно реєстрацію схвалять – ліцензія ваша. Якщо потрібно буде доопрацювати заявку, експерт підкаже, які дані уточнити чи виправити для повторного подання», – повідомила команда «Дії».

