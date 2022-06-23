«Дія» отримала бронзового «Каннського лева»

Нагороду присудили на міжнародному фестивалі креативників

Проєкт «Дія» здобув бронзову статуетку на міжнародному фестивалі креативників «Каннські леви 2022» в категорії Creative Business Transformation. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

«Отримали першого «Каннського Лева» за «Дію». Бронзовою статуеткою «Дію» відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна», – написав він.

Наприкінці травня проєкт «Дія» отримав дві нагороди британської премії D&AD Awards.