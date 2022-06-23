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    «Дія» отримала бронзового «Каннського лева»

    Приз у категорії Creative Business Transformation - «Дія» отримала бронзового «Каннського лева»
    Приз у категорії Creative Business Transformation
    фото: Михайло Федоров / Telegram

    Нагороду присудили на міжнародному фестивалі креативників

    Проєкт «Дія» здобув бронзову статуетку на міжнародному фестивалі креативників «Каннські леви 2022» в категорії Creative Business Transformation. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

    «Отримали першого «Каннського Лева» за «Дію». Бронзовою статуеткою «Дію» відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна», – написав він.

    Наприкінці травня проєкт «Дія» отримав дві нагороди британської премії D&AD Awards.

    Читайте також: У «Дії» будуть доступні документи про освіту
    Теги: росія окупанти міністр війна Україна Telegram Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    «Дія» отримала бронзового «Каннського лева»