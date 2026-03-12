Telegram дав збій по всьому світу

На роботу месенджера скаржаться користувачі багатьох країн

У одному з найпопулярніших месенджерів світу Telegram спостерігаються збої у роботі. Проблеми зачіпають користувачів у різних регіонах, інформує «Главком».

На збої в роботі месенджера вже скаржаться користувачі з кількох європейських країн, включно з Україною, а також із Росії та США. Це підтверджує сайт Downdetector.

Користувачі з України, Європи та інших регіонів світу масово скаржаться на неможливість відправити повідомлення та завантажити медіафайли.

Офіційна команда Telegram поки не прокоментувала ситуацію. Проте експерти припускають, що збій може бути пов'язаний із перевантаженням серверів або плановими технічними роботами на магістральних каналах зв'язку.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості.

«Главком» також писав, як зберегти заряд телефону на довше. Експерти з кібербезпеки та технічні інженери виділили чотири головні помилки, які непомітно «висмоктують» енергію з вашого гаджета.

Однією з головних причин є постійно увімкнені push-сповіщення. Кожне повідомлення «будить» смартфон, запускає фонові процеси та інколи супроводжується звуком або вібрацією. Особливо активно витрачають заряд соціальні мережі, які надсилають повідомлення про лайки, коментарі та іншу активність.

Експерти також радять власникам гаджетів обмежити кількість сповіщень, контролювати фонову активність програм і не зловживати іграми.

До слова, вчені винайшли матеріал, що живить годинник вашим теплом 24/7. Вчені з інституту хімії Китайської академії наук створили гнучкий полімерний матеріал, здатний перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Така технологія може використовуватися для живлення смарт-годинників та інших електронних пристроїв. Це тонка, схожа на пластир стрічка, яка використовує різницю температур між вашою шкірою та навколишнім повітрям. Щойно ви одягаєте смарт-годинник із таким покриттям або кладете смартфон у кишеню зі спеціальною підкладкою – процес зарядки запускається автоматично.