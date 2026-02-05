Італія оголосила про кібератаки з боку Росії перед Олімпіадою-2026

Росія представлена однією з найменших делегацій в історії, тому представники цієї країни намагаються здійснювати провокації

Міністр закордонних справ Італії повідомив, що спроби хакерів виявилися невдалими

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, перебуваючи з візитом у США, підтвердив успішне відбиття серії кібератак, спрямованих проти дипломатичних установ та інфраструктури Зимових Олімпійських Ігор-2026. Про це повідомляє «Главком».

Цілі та характер атак

Хакери намагалися паралізувати роботу ключових сервісів за два дні до офіційного відкриття Ігор у Мілані. Основними мішенями стали дипломатичні сайти (наприклад, посольство Італії у Вашингтоні), а також вебсайти готелів у Кортіна-д’Ампеццо та офіційні ресурси Ігор.

За словами міністра, загроза мала чітке «російське походження». Підтверджує це те, що відповідальність за інцидент взяло на себе російське хакерське угруповання Noname057. Вони заявили, що це була серія DDoS-атак, здійснених як покарання за проукраїнську позицію італійського уряду.

Скандал із кібератаками розгорнувся на тлі закликів італійського президента Серджо Маттарелли до «олімпійського перемир'я». Італійська сторона обурена тим, що РФ відповіла цифровим терором на пропозиції миру. Водночас у самому Мілані тривають протести проти участі в забезпеченні безпеки агентів американської служби ICE, яких місцева влада назвала небажаними.

Подолання наслідків

Таяні наголосив, що фахівцям вдалося спрацювати на випередження. Завдяки цілодобовому моніторингу кіберцентру в Мілані, роботу якого запустили ще наприкінці січня, всі спроби втручання були нейтралізовані без серйозних наслідків для користувачів.

Нагадаємо, що минулого року сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку. «Шановні друзі, днями сервера нашого хостинг партнера зазнали потужної кібератаки (найпотужнішої за 20 років). Скоріш за все атакували не нашу базу, однак переважна більшість файлів була знищена. Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту ФБУ та нашого мобільного застосунку», – йшлося у заяві ФБУ.