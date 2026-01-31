Головна Країна Події в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
фото: Офіс президента

Президент розповів про поточну ситуацію в енергосистемі

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що масштабна аварія, яка зранку 31 січня призвела до знеструмлень у низці регіонів України, могла виникнути через погодні умови. Як інформує «Главком», про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання або кібератака. Натомість «більше даних», що це могло статися через погодні умови, які призвели до обмерзання ліній та автоматичних відключень.

Найбільш складні наслідки аварії – у Києві, центральних областях України, Вінницькій області, Чернігові, Харкові, на Сумщині. Водночас, як запевняє президент, за день «вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії».

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі України, яка постраждала від масштабного технологічного збою на лініях із Молдовою та екстремальних холодів, поступово стабілізується.

Також усі три лінії столичного метрополітену повернулися до роботи у звичайному режимі.

