Зеленський підписав санкційний указ: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ, тіньового флоту та кіберзлочинців

Україна продовжує системний тиск на економічні та цифрові інструменти російської агресії. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про масштабні санкції проти компаній, які забезпечують роботу російського танкерного флоту, а також проти осіб, відповідальних за кібератаки та пропаганду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Це рішення стало черговим кроком у межах синхронізації обмежень із Європейським Союзом, який нещодавно також посилив тиск на рупорів Кремля.

Ключовим елементом нового пакету стали обмеження проти логістичних компаній, що обслуговують російські танкери. Йдеться про судна, які перевозять нафту в обхід міжнародного «цінової стелі».

«Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту», – зазначив Зеленський.
Під санкції потрапили не лише економічні структури, а й пропагандисти Кремля і кіберзлочинці.

«Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо», – розповів Зеленський.

Україна та Брюссель зблизили свої санкційні списки. Наразі триває фіналізація 20-го пакету санкцій ЄС, який планується ухвалити до кінця лютого 2026 року

«Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу.

Теги: кібератака флот РФ росія Володимир Зеленський санкції

