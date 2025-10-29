Європарламент розглядає заборону російських ЗМІ на своїх каналах

Латвійський депутат хоче заборонити доступ до RT, Sputnik, Vgtrk, ANO TV Novosti на всіх пристроях та мережах Європарламенту

Десятки сайтів із контентом російських медіа залишаються доступними, хоча ЄС запровадив проти них санкції

Європейський парламент розглядає можливість заборони доступ до російських пропагандистських вебсайтів, таких як «Супутник» та RT, зі своєї ІТ-інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Журналісти пишуть, що десятки сайтів, що розміщують контент російських пропагандистських медіа, залишаються доступними, попри те, що ЄС ввів санкції проти російських ЗМІ в усьому Євросоюзі у 2022 році.

Правоцентристська група «Європейські консерватори та реформісти» під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня звернулася з проханням зробити «сайти російської пропаганди, що перебувають під санкціями ЄС», недоступними в ІТ-інфраструктурі Європарламенту. Зазначається, що з ініціативою виступив латвійський євродепутат Ріхардс Колс, який заявив, що хоче, аби парламент заблокував доступ до RT, Sputnik, Vgtrk, ANO TV Novosti та інших ресурсів на всіх пристроях і мережах парламенту.

Politico додає, що якщо цей крок буде схвалено, він віддзеркалюватиме вже чинні обмеження, запроваджені щодо соціальної мережі TikTok через занепокоєння питаннями кібербезпеки.

Додаток TikTok був заблокований у мережі Wi-Fi та на пристроях Європарламенту в березні 2023 року.

Деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів «з причин, не пов’язаних із безпекою», і наголосили на технічних та юридичних складнощах реалізації таких обмежень, згідно з протоколом зустрічі.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вивчає можливість реалізації ініціативи та аналізує, які заходи застосовуються в інших інституціях ЄС. Пресслужба Європарламенту повідомила, що питання знову буде розглянуте на одній із наступних зустрічей лідерів політичних груп.