Фон дер Ляєн залишається на посаді? Європарламент проголосував за вотум недовіри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Питання про недовіру голові Єврокомісії поставили вкрай праві депутати
фото: reuters

Фон дер Ляєн: Я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні

Європарламент відхилив дві спроби висловити вотум недовіри Європейській комісії на чолі з її президентом Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Пропозиції, подані ультраправими та ультралівими групами в Європейському парламенті, були обговорені в понеділок ввечері, а голосування відбулося в четвер опівдні. Обидві пропозиції не мали реальних шансів на успіх і не набрали необхідної подвійної більшості для прийняття.

Текст, поданий «Патріотами Європи» (PfE), отримав 378 голосів «проти», 179 голосів «за» і 37 утрималися, а відповідна пропозиція «Лівих» отримала 383 голоси «проти», 133 «за» і 78 утрималися.

Кількість законодавців, які підтримали фон дер Ляєн, була дещо більшою, ніж у липні, коли голова Комісії зіткнулася з першим голосуванням про недовіру. Тоді підрахунок показав 360 голосів проти її відставки, 175 за і 18 утрималися.

«Я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні», – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що також 10 липня Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри на посаді голови Єврокомісії. 360 депутатів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри, 175 – за і 18 – утрималися. З 720 депутатів Європарламенту 553 з'явилися для голосування. Для ухвалення пропозиції потрібно було 357 голосів.

