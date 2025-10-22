Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою

Армія РФ також застосувала під час тренування Ту-95МС

Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю, пише «Главком» із посиланням на допис прокремлівських російських Telegram-каналів.

Зокрема росіяни заявляють про пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» із космодрому «Плесецьк» по полігону «Кура», що на Камчатці. Також російські пропагандисти пишуть про пуск балістичної ракети «Синева» з акваторії Баренцевого моря з крейсера «Брянськ». Крім цього, під час тренувань РФ підіймала літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет, якими Росія щодня обстрілює Україну.

Також у пропагандистському каналі з’явився фрагмент відео з виступу Путіна, де він сказав про планове тренування з управління ядерними силами, про яке повідомив російський міністр оборони.

Путін знову почав залякувати ядерною зброєю.



Після того, як Україні пообіцяли надати ракети Tomahawk, Росія провела тренування ядерних сил та здійснила пуски міжконтинентальних та крилатих ракет. pic.twitter.com/WpO5k7NhgJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2025

Раніше «Главком» повідомляв, що Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що це викликає у РФ «крайню стурбованість» та згадав про ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія боїться Tomahawk: «Дуже боїться, бо це потужна зброя. І вони знають, що в нас є, яку зброю маємо, наші продукти, і вони розуміють цю комбінацію з Tomahawk… І тому вони бояться цієї комбінації. Вони розуміють, що ми можемо зробити».

Зазначимо, що Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. Війна проти України не послабила ядерні сили Росії, оскільки їхня модернізація залишається пріоритетом для Кремля. Таку думку висловив заступник начальника штабу ВПС США з ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара.