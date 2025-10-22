Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
Володимир Путіна знову взявся залякувати ядерною зброєю
фото: скріншот відео

Армія РФ також застосувала під час тренування Ту-95МС

Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю, пише «Главком» із посиланням на допис прокремлівських російських Telegram-каналів. 

Зокрема росіяни заявляють про пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» із космодрому «Плесецьк» по полігону «Кура», що на Камчатці. Також російські пропагандисти пишуть про пуск балістичної ракети «Синева» з акваторії Баренцевого моря з крейсера «Брянськ». Крім цього, під час тренувань РФ підіймала літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет, якими Росія щодня обстрілює Україну.

Також у пропагандистському каналі з’явився фрагмент відео з виступу Путіна, де він сказав про планове тренування з управління ядерними силами, про яке повідомив російський міністр оборони.

 

Раніше «Главком» повідомляв, що Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що це викликає у РФ «крайню стурбованість» та згадав про ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія боїться Tomahawk: «Дуже боїться, бо це потужна зброя. І вони знають, що в нас є, яку зброю маємо, наші продукти, і вони розуміють цю комбінацію з Tomahawk… І тому вони бояться цієї комбінації. Вони розуміють, що ми можемо зробити».

Зазначимо, що Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. Війна проти України не послабила ядерні сили Росії, оскільки їхня модернізація залишається пріоритетом для Кремля. Таку думку висловив заступник начальника штабу ВПС США з ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара.

Читайте також:

Теги: росія пропаганда путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Сьогодні, 12:42
Все більше європейських лідерів починають розуміти, що уникнути прямого конфлікту з Російською Федерацією не вдасться
Третя світова неминуча?
29 вересня, 16:50
Чинна президентка Майя Санду може пишатися результатом своєї партії PAS, яка отримала більше половини голосів
Залізна Мая втримала Молдову в своїх руках Сусіди
29 вересня, 11:41
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
23 вересня, 15:10
Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
7 жовтня, 10:39
Розвідка Британії повідомила про втрати РФ з початку вторгнення
Британська розвідка назвала масштаби втрат РФ на війні
14 жовтня, 20:10
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
Вчора, 13:38
Улітку військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
18 жовтня, 20:57
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
20 жовтня, 20:25

Політика

Єврокомісія відреагувала на удар РФ по дитсадку в Харкові
Єврокомісія відреагувала на удар РФ по дитсадку в Харкові
Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента
Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України
Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua