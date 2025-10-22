Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
Армія РФ також застосувала під час тренування Ту-95МС
Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю, пише «Главком» із посиланням на допис прокремлівських російських Telegram-каналів.
Зокрема росіяни заявляють про пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» із космодрому «Плесецьк» по полігону «Кура», що на Камчатці. Також російські пропагандисти пишуть про пуск балістичної ракети «Синева» з акваторії Баренцевого моря з крейсера «Брянськ». Крім цього, під час тренувань РФ підіймала літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет, якими Росія щодня обстрілює Україну.
Також у пропагандистському каналі з’явився фрагмент відео з виступу Путіна, де він сказав про планове тренування з управління ядерними силами, про яке повідомив російський міністр оборони.
Раніше «Главком» повідомляв, що Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що це викликає у РФ «крайню стурбованість» та згадав про ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія боїться Tomahawk: «Дуже боїться, бо це потужна зброя. І вони знають, що в нас є, яку зброю маємо, наші продукти, і вони розуміють цю комбінацію з Tomahawk… І тому вони бояться цієї комбінації. Вони розуміють, що ми можемо зробити».
Зазначимо, що Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. Війна проти України не послабила ядерні сили Росії, оскільки їхня модернізація залишається пріоритетом для Кремля. Таку думку висловив заступник начальника штабу ВПС США з ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара.
