У Росії почалась травля Кадирова після конфлікту з впливовим силовиком

У Росії розпочалася кампанія держпропаганди проти Рамзана Кадирова: пропагандистка жостко розкритикувала чеченського диктатора

У російському державному інформаційному просторі розпочалася безпрецедентна кампанія проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, який донедавна вважався недоторканною фігурою. Наїзд державної пропаганди став наслідком його недавнього конфлікту з депутатом Держдуми, генералом Володимиром Шамановим. Російська пропагандистка Надана Фрідріхсон в ефірі фактично назвала Кадирова зрадником та сепаратистом, публічно порушивши багаторічне табу на обговорення його минулого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Фрідріхсон прямо протиставила біографії генерала Шаманова та Кадирова:

Шаманов: «Професійний військовий, який довгі роки служив Батьківщині, отримував поранення. І тут важливо, його нагороди просякнуті його потом і його кров’ю. Це факт».

Кадиров: «А що Кадиров? Ми всі бачили фотографії, якісь відеозаписи. У Кадирова, судячи з усього, ціла галерея цих медалей. А ціна їм яка? Сам собі виписав? [...] Рамзан Кадиров... коли йшла перша чеченська кампанія... був по інший бік фронту, якщо говорити зовсім чесно, дивлячись в очі. Це не секрет Полішинеля».

Пропагандистка наголосила, що у 90-ті роки Шаманов «воював із сепаратистами, з терористами», тоді як молодий Рамзан Кадиров був «на боці Басаєва та Дудаєва» – «тих самих бородатих ічкерійців».

Фрідріхсон також процитувала старий відеозапис самого Кадирова від 2023 року, де він, коментуючи підтримку Ічкерії, заявив:

«Хочу покоментувати слова цього шизофреніка... У мене питання, де ви були, коли ми воювали за Ічкерію? Коли ми відстоювали інтерес незалежності?»

Пропагандистка підкреслила парадокс: для Шаманова це була боротьба з тероризмом, а для Кадирова – «боротьба за незалежність Ічкерії».

Подібна риторика може свідчити про те, що Кадиров втратив частину своєї недоторканності та підтримки у Кремлі після конфлікту з впливовими силовиками.

Нагадаємо, здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на novayagazeta.

1 вересня телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опублікував фрагмент офіційної зйомки візиту глави Чечні до грозненського Центру освіти і супроводив його таким коментарем: «За словами нашого джерела, він не міг ходити. Зовсім. Рівно кілька кроків зробити не виходило. Стояв теж з великими труднощами. Постійно потрібна була допомога».