Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні нещодавно стартував соціальний проєкт, який допоможе українцям залишатися на зв’язку під час знеструмлень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відтепер власники дизельних та бензинових генераторів отримуватимуть різну суму виплат

Українці можуть здавати генератори в оренду мобільним операторам. Відтепер суму компенсації витрат за годину роботи генератора збільшено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

За словами пресслужби відомства, мобільні оператори підвищили суму компенсації. Крім того, тепер для дизельних та бензинових генераторів буде різна сума виплат.

«Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30 км зоні ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Компенсація для дизельних генераторів, що раніше становила 110–140 грн на годину, тепер дорівнює 172 грн/год у стандартному варіанті та 197 грн/год у підвищеному. Для бензинових генераторів, для яких раніше компенсація не передбачалася, тепер встановлено 287 грн/год за стандартом і 330 грн/год у підвищеному розмірі.

Нагадаємо, мобільні оператори пояснили, чому під час відключення світла падає швидкість інтернету.

Раніше «Главком» розповідав, як обрати генератор для дому чи бізнесу. Варто враховувати основні параметри при виборі генератора – це вид пального, потужність та тип установки.

До слова, через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.

Теги: соцвиплати мобільні оператори Міністерство цифрової трансформації України генератор

