Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України

Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України
Естонія виділить 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з очільником оборонного відомства Естонії Ханно Певкуром. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України. «Цінуємо участь Естонії в Purl. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах Safe, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури. За час повномасштабної війни Польща передала Україні вже понад 29 тис. терміналів Starlink.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло належним чином контролювати використання тисяч терміналів Starlink, які воно поставило Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

