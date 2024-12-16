Vodafone оголосив про підвищення цін на тарифи

Vodafone став другим мобільним оператором, який вирішив підняти ціни на свої тарифи для абонентів

Слідом за «Київстаром» про оголошення зростання плати за мобільні тарифи оголосив Vodafone

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70-120 грн, проте об'єм послуг не збільшиться. Здорожчання зачепить чотири тарифи. Про це йдеться на сайті Vodafone.

Joice Start

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 грн за чотири тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 гігабайтів інтернету в Україні, сім гігабайтів з яких діють у 28 країнах роумінгу.

безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Втім, зазначається, для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Turbo

Вартість цього тарифу зросте зі 180 до 270 грн за чотири тижні. Тобто він здорожчає на 90 грн. Базові умови тарифу:

безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone;

800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж;

роумінг у 28 країнах.

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», – розповіли у Vodafone.

Joice Max

Тариф здорожчає із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн. Базові умови тарифу:

безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

40 гігабайтів інтернету в Україні, 10 гігабайтів з яких діють у 28 країнах роумінгу.

безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», – розповіли в операторі.

Joice Pro

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн – з поточних 200 грн до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні

30 гігабайтів інтернету в Україні, сім гігабайтів з яких діють у 28 країнах роумінгу.

безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 260 грн. замість 330 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», – зазначили у Vodafone.

Нагадаємо, український мобільний оператор «Київстар» оголосив, що з 20 грудня суттєво підвищить тарифи в середньому на 25%.

Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Як повідомлялося, консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду про купівлю та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.