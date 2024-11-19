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З 1 грудня змінюються правила бронювання від мобілізації: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З 1 грудня змінюються правила бронювання від мобілізації: деталі
Михайло Федоров повідомив про нові умови бронювання працівників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Михайло Федоров розповів, що новий формат бронювання дозволить оперативно надавати статус броні

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія». Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал «Дія». Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», – сказав Федоров.

Міністр зауважив, що такий формат дозволить оперативно надавати статус броні та відображати його в системі. Ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови, зможуть скористатися послугою.

Нагадаємо, що уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим». 

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Теги: мобілізація Україна Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України військовозобов'язаний Дія бронювання від мобілізації

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