Федоров назвав відстань, яку здатні долати українські ударні безпілотники

Україна, так само як і Росія, використовує безпілотники-приманки

Федоров: «Найбільш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів»

Україна має ударні безпілотники, що можуть летіти на 1,8 тис. км. Про це в інтерв'ю Reuters заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він повідомив, що Україна, так само як і Росія, використовує безпілотники-приманки. Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

«Штучний інтелект використовується певною мірою, але більш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів», – пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км. Віцепрем'єр підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення «шахедів», які Росія використовує для нічних атак на українські міста.

«Є деякі випробування певними компаніями, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати», – сказав він.

Також, додав Федоров, Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони.

Очільник Мінцифри заявив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати продукти зі штучним інтелектом.

«Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені», – підсумував він.

Нагадаємо, найближчим часом Генеральний штаб ЗСУ планує розгорнути спеціальні роботизовані підрозділи у бригадах, які воюють на лінії зіткнення. Про це повідомив один із посадовців ІТ-напрямку Збройних Сил України під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент «Главкома». Удосконалення та повсюдне застосування на фронті роботизованих платформ є одним з пріоритетних напрямків діяльності цього управління, адже завдяки задіянню цих приладів можна скоротити втрати особового складу приблизно на 30%.

Також повідомлялося, що Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ.

До слова, Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у застосунку «Дія». Щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування та проходити військово-лікарську комісію. Рекрутинг через «Дію» має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. Таких, за його даними, нині нараховується близько 200.