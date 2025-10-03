Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Чи може Україна стати «новим Китаєм» по виробництву дронів для НАТО?

Чи стане Україна «новим Китаєм» з виробництва дронів для НАТО?
фото: depositphotos.com

Україна – «новий Китай» дронів для НАТО?

У нас майже непоміченим пройшов візит делегації українського Міноборони у США.

«Перемовини делегації з американськими партнерами були зосереджені на купівлі безпілотників українського виробництва, угоді про спільне виробництво з США, а також постачанні американської зброї до України через механізм PURL».

За скупими повідомленнями Українського посольства у США, яке було, як я розумію, організатором зустрічей, криється кілька важливих моментів.

  1. По суті, подібні домовленості – це шанс для нашого ВПК (для виробників дронів перш за все) вийти на новий рівень. Адже не секрет, попри те, що ми в багатьох аспектах є крутішими за західних виробників, ми маємо ряд технологічних проблем (частково втрачена інженерна школа) і маємо проблеми з виходом нашої продукції на ринки НАТО.
  2. Наша перевага – мобільність, пристосованість до нових умов війни і ціна. Наша проблема. – масштабування і небажання інших гравців допустити нас на ринок.
  3. Безпосередньо щодо США, то тут є ще один важливий аспект: американцям може бути вигідною така кооперація, з огляду на те, що потім за це заплатять європейці (питання навіть не у війні, а у необхідності збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП і обовʼязкові закупівлі дронів для оборони країн ЄС).

Поки у нас ніхто не сформулював ідею «бути новим Китаєм по виробництву дронів для НАТО». Але це наш шанс. І тут ключову гру може зіграти наша співпраця з США. Простіше кажучи, робота посольства у Вашингтоні стає архіважливою в розвитку цього аспекту наших стосунків. Це, напевне, один з головних викликів, який буде стояти перед послом України у США Ольгою Стефанишиною.

Правда, тут не менш важливо, щоб цю формулу не просто взяли на щит у Києві, а, щоб у Києві була відкрита зелена дорога для цього напрямку. Адже приклад трьох років поневірянь компанії Archer з НАБУ, показує, як подібні речі перекреслюють всі найкращі домовленості у Вашингтоні.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
