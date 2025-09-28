Головна Країна Події в Україні
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
Російський командир наказав застрелити поранених українських військових
фото з відкритих джерел

Командир російського підрозділу віддав наказ на страту

Головне управління розвідки Міноборони перехопило наказ російських військових страчувати українських полонених. Як інформує «Главком», про це повідомили в ГУР МО.

Так, під час розмови, яку перехопила розвідка, російський військовий доповідає своєму командиру, що взяв у полон двох українських бійців, при цьому зазначивши, що вони були поранені.

Утім командир російського підрозділу віддав наказ на страту полонених українських військовослужбовців.

«Застрели их нах*й, пленных не берём бл*дь, застрели нах*й. Быстро уходи», – чутно із перехоплення розмови.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

Ранше росіяни розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

До слова, CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. За даними телеканалу, по часу вони збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

