Шмигаль розповів про результати «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шмигаль розповів про результати «Рамштайну»
Україна хоче мати достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту населення й інфраструктури
фото: Telegram/Денис Шмигаль

За словами міністра оборони, Україна попросила партнерів надати їй «зимовий пакет ППО»

Українські посадовці під час засідання «Рамштайн» попросила у партнерів «зимовий пакет ППО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Під час нашої сьогоднішньої дискусії ми приділили особливу увагу потребам України в протиповітряній обороні. Звернулися до наших партнерів із проханням надати зимовий пакет ППО – достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення й інфраструктури», – каже він.

За словами міністра, Україна підписала меморандум з Німеччиною щодо зміцнення оборонної співпраці. Також було підписано щодо Північно-Балтійської ініціативи із забезпечення навчанням та оснащенням України на рівні бригади на території Польщі. Крім того, Шмигаль подякував партнерам зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за оголошення нових внесків до нового пакета Purl.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси.

Крім того, Німеччина планує передати дві додаткові системи ППО Iris-T з великою кількістю керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.

До слова, Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів.

