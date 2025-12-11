Головна Техно Телеком
Розробники штучного інтелекту стали «Людьми року» за версією Time

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розробники штучного інтелекту стали «Людьми року» за версією Time
Обкладинка журналу – алюзія на відому світлину «Обід на даху хмарочоса»
фото: Time

Журналісти кажуть, що творці сучасних систем штучного інтелекту мали найбільший вплив на світ цьогоріч

«Архітектори штучного інтелекту» стали «Людьми року» за версією журналу Time. Журналісти наголосили, що саме завдяки технологічним лідерам, їхнім рішенням і стратегіям штучний інтелект пронизав усі галузі життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал Time.

Журнал зазначив, що інструменти, на кшталт ChatGPT, нині мають сотні мільйонів користувачів, а інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту сягнули сотень мільярдів доларів. Видання зазначає, що саме у 2025 році повний потенціал штучного інтелекту став очевидним для світу.

«Технологічні гіганти взяли кермо історії, розвиваючи технології та приймаючи рішення, які змінюють інформаційний ландшафт, клімат і наші засоби до існування. Змагаючись як пліч-пліч, так і проти одного, вони зробили багатомільярдні ставки на один із найбільших фізичних інфраструктурних проєктів усіх часів. Вони переорієнтували урядову політику, змінили геополітичні суперництва та ввели роботів у домівки», – йдеться в матеріалі.

Цього року є дві різні обкладинки Time, на обох з'являються дотичні до створення і впровадження ШІ в повсякденне життя люди. У виданні зауважили, що митці «створили зображення, яке відображає двоїстість, породжену ШІ, – людина проти машини».

На першій обкладинці художник Джейсон Сейлер посилається на фотографію 1932 року «Обід на даху хмарочоса», зображуючи на будівельному крані:

  • голову Meta Марка Цукерберга;
  • президентку Advanced Micro Devices Лізу Су;
  • мільярдера і власника Х Ілона Маска;
  • директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга;
  • генерального директора Open AI Сема Альтмана;
  • керівника компанії DeepMind Деміса Гассабіса;
  • гендиректора Anthropic (Claude) Даріо Амодея та професорку комп'ютерних наук Стенфордського університету, «хрещену матір ШІ» Фей-Фей Лі.
Розробники штучного інтелекту стали «Людьми року» за версією Time фото 1
Розробники штучного інтелекту стали «Людьми року» за версією Time фото 2

Як відомо, журнал Time традиційно оголошує «Людину року» у грудневому підсумковому номері, починаючи з 1927 року. Першим цього звання був удостоєний Чарльз Ліндберг за перший безпосадковий переліт через Атлантику. Минулого року звання «Людини року» отримав американський президент Дональд Трамп.

Критерії вибору полягають у визначенні особи, яка справила найбільший вплив на суспільство протягом року, незалежно від характеру цього впливу. Рішення приймається редакційною колегією після ретельного відбору кандидатів та обговорень.

У різні роки персонами року ставали Махатма Ганді, Йосип Сталін, Ангела Меркель, Володимир Путін, а також дуети (Джо Байден та Камала Гарріс) та збірні групи (наприклад, «Борець»). Якщо ШІ переможе, це буде один із небагатьох випадків, коли на обкладинці з'явиться не людина, а концепція.

До слова, легендарний музикант Пол Маккартні приєднався до глобального протесту проти використання штучного інтелекту у музичній індустрії, записавши «німий» трек, який увійде до колективного альбому-протесту.

Теги: штучний інтелект Людина року

Читайте нас

