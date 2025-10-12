Головна Світ Соціум
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретний документ

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретний документ
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретні дані
При обробці документа припустилися помилки

Міністерство оборони Фінляндії помилково надіслало суспільному мовнику країни Yle документ, який розкрив секретну інформацію. Як інформує «Главком», про це повідомило саме медіа.

За словами журналістів, цей документ надіслали редакції у відповідь на запит. Частина інформації в ньому була заштрихована, але ці дані вдалося легко відновити.

Раніше Міністерство оборони саме ж і засекретило цю інформацію.

У відомстві пояснили, що при обробці документа припустилися помилки, чого б не мало бути. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету.

Відповідь Міноборни Фінляндії
Відповідь Міноборни Фінляндії
фото: Nanna Särkkä/Yle

Однак Yle не розкриває змісту заштрихованої фрази, оскільки ця інформація не має істотного суспільного значення, кажуть журналісти. У міністерстві наголосили, що ставляться до помилки серйозно.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція активно розробляють та вдосконалюють плани дій на випадок масштабного відключення електроенергії (блекауту). Причиною підвищеної уваги до енергетичної безпеки став серйозний збій в енергосистемі Піренейського півострова, що стався навесні 2025 року. 

Також Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам. 

