Міноборони пояснило, чому «шахеди» стали небезпечнішими

За словами заступника Шмигаля, російські безпілотники стало значно складніше збивати

Російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

За словами Гаврилюка, теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Чиновник зазначив, що наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини безпілотники стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Заступник міністра оборони зазначив, що для відбиття атак створюються «багатоешелонні» лінії оборони. Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.

Нагадаємо, в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі «шахеди» на реактивних двигунах. Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

Як повідомлялося, масовані удари Росії по Україні можуть повторюватися один раз на 5–6 діб. Загальна кількість випущених окупантами безпілотників типу Shahed та «Гербера» у вересні вже перевищила 5,5 тис. одиниць.

До слова, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що в російському «шахеді», який нещодавно було збито, знайдено компоненти зі Швейцарії та Німеччини. Він підкреслив, що проблема потрапляння західних компонентів до російської зброї полягає як у недобросовісних виробниках, так і у використанні росіянами низки країн-посередників.