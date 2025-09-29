Головна Техно Девайси
Міноборони пояснило, чому «шахеди» стали небезпечнішими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони пояснило, чому «шахеди» стали небезпечнішими
Гаврилюк каже, що для відбиття атак дронів створюються «багатоешелонні» лінії оборони
фото з відкритих джерел

За словами заступника Шмигаля, російські безпілотники стало значно складніше збивати

Російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

За словами Гаврилюка, теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Чиновник зазначив, що наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини безпілотники стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Заступник міністра оборони зазначив, що для відбиття атак створюються «багатоешелонні» лінії оборони. Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.

Нагадаємо, в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі «шахеди» на реактивних двигунах. Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

Як повідомлялося, масовані удари Росії по Україні можуть повторюватися один раз на 5–6 діб. Загальна кількість випущених окупантами безпілотників типу Shahed та «Гербера» у вересні вже перевищила 5,5 тис. одиниць.

До слова, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що в російському «шахеді», який нещодавно було збито, знайдено компоненти зі Швейцарії та Німеччини. Він підкреслив, що проблема потрапляння західних компонентів до російської зброї полягає як у недобросовісних виробниках, так і у використанні росіянами низки країн-посередників.

Теги: безпілотник Іван Гаврилюк Міноборони

