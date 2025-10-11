Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Велика Британія підписали договори щодо оборонного партнерства
Підписано документ між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Міністр оборони наголосив, що метою Lyra є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу

Україна та Велика Британія розширюють оборонне партнерство. На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми Lyra – партнерства у сфері технологій для поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема, наші країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми Lyra», – наголосив Шмигаль.

Міністр оборони наголосив, що метою Lyra є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

