У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці
колаж: glavcom.ua

Клименко: Продовжуємо цифровізацію сервісів МВС

Штрафи за порушення правил паркування відтепер відображатимуться у застосунку «Дія». Новий сервіс уже запрацював у семи містах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зазначається, що в електронному кабінеті водія та в застосунку «Дія» відображаються постанови інспекторів і статус їх оплати.

Клименко пояснив, що раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

«МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП «Інфотех» провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних. Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці», – йдеться у повідомленні.

Міністр додав: «Продовжуємо цифровізацію сервісів МВС, щоб кожен громадянин мав зручний, прозорий, швидкий і захищений доступ до державних послуг».

Нагадаємо, військові та ветерани можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий». Для реалізації цієї можливості потрібно зайти до профілю, підтвердити статус захисника через «Дію» або BankID  та обрати «Погодинне паркування», зазначити номер авто та паркінг.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Читайте також

Державні реєстри проходитимуть планове технічне обслуговування
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
20 березня, 19:59
92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
20 березня, 08:05
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
17 березня, 21:41
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд
15 березня, 06:55
Соцмережі ствреджують, що в Німеччині можна отримати штраф за найменше порушення
Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж
11 березня, 08:39
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
10 березня, 17:27
МВС посилює спроможності підрозділів Національної гвардії на полі бою, масштабуючи застосування сучасних технологій
У Нацгвардії зʼявляться полки безпілотних систем та ППО
10 березня, 11:54
Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант із Одеси
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
6 березня, 10:53
МВС заявляє, що мережею знову ширять старий фейк
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
6 березня, 07:47

У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
25 березня, 13:18
