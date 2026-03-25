У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС

Клименко: Продовжуємо цифровізацію сервісів МВС

Штрафи за порушення правил паркування відтепер відображатимуться у застосунку «Дія». Новий сервіс уже запрацював у семи містах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зазначається, що в електронному кабінеті водія та в застосунку «Дія» відображаються постанови інспекторів і статус їх оплати.

Клименко пояснив, що раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

«МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП «Інфотех» провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних. Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці», – йдеться у повідомленні.

Міністр додав: «Продовжуємо цифровізацію сервісів МВС, щоб кожен громадянин мав зручний, прозорий, швидкий і захищений доступ до державних послуг».

Нагадаємо, військові та ветерани можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий». Для реалізації цієї можливості потрібно зайти до профілю, підтвердити статус захисника через «Дію» або BankID та обрати «Погодинне паркування», зазначити номер авто та паркінг.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.