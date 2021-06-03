Хорватія оновила умови в'їзду в країну: що змінилося

Влада Хорватії з 28 травня послабила карантин

Тепер для в'їзду в Хорватію необхідно буде пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Про це в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

Він нагадав, що раніше на кордоні Хорватії вимагали ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений за 48 годин.

«Тепер негативний ПЛР-тест буде прийнятий до уваги, якщо він зроблений не менш ніж за 72 години (замість 48). Пропуском також буде служити підтвердження про вакцинацію», - заявив він.

Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування. Детальніше https://t.co/133MvyZU8M pic.twitter.com/3LnL4OTN0q — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 2, 2021

Влада Хорватії з 28 травня послабила карантин. Зокрема, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів всередині, а також здійснювати продаж алкоголю вночі.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси з України в Хорватію.