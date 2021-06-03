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    Хорватія оновила умови в'їзду в країну: що змінилося

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    Хорватія оновила умови в'їзду в країну: що змінилося

    Влада Хорватії з 28 травня послабила карантин

    Тепер для в'їзду в Хорватію необхідно буде пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Про це в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

    Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

    Він нагадав, що раніше на кордоні Хорватії вимагали ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений за 48 годин.

    «Тепер негативний ПЛР-тест буде прийнятий до уваги, якщо він зроблений не менш ніж за 72 години (замість 48). Пропуском також буде служити підтвердження про вакцинацію», - заявив він.

    Влада Хорватії з 28 травня послабила карантин. Зокрема, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів всередині, а також здійснювати продаж алкоголю вночі.

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси з України в Хорватію.

    Теги: Хорватія
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    Хорватія оновила умови в'їзду в країну: що змінилося