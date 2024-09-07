День воєнної розвідки. Коли мудрі панують над зорями

«Нині українська військова розвідка безсумнівну серед найкращих у світі, а багато її операцій стали хрестоматійними»

Пануйте мудрі над зорями. З вашим днем, справжні козаки – військова розвідко України!

Це ж ви, як ваші славні предки вдаєтесь до зухвалих висадок на сучасні «Кафу» і «Трапезунд».

Це ви заставили витягнути флот московитів на берег і зробили його сухопутним.

Це ж ви «зажглі на всю рассєю» і нам всім нравіцця як там палає.

Зрештою, це ви перевели війну на територію ворога і б'єте його у саме лігво.

Дістаєте московитів в найвіддаленіших куточках світу і робите їхнє коротке життя чорним навіть на чорному континенті.

Нині українська військова розвідка безсумнівну серед найкращих у світі, а багато її операцій стали хрестоматійними.

Та найголовніше, що ви дієте стратегічно і по-козацьки зухвало.

Від стратегічних операцій до найнебезпечніших бойових зіткнень ГУР показує майстер-клас мужності й мудрості.

Ну й приємно коли наші «сови» б'ють їхніх вже не «летючих мишей», а ми штурмові піхотинці добиваємо вже на землі.

Зі святом, Побратими!

Ну й трішки про конкретні речі про які відомо (думаю більшість операцій під грифом секретності перебуватимуть ще багато років після війни).

Отож:

Упродовж 2024 року дрони ГУР МО систематично вражали військові аеродроми на території РФ і окупованого Криму, а надводний безпілотний човен ГУР Magura – V5 став рекордсменом серед такого типу безпілотників за кількістю уражень і знищень кораблів ворога.

Успішні асиметричні дії воєнної розвідки в акваторії Чорного моря змінили баланс сил на користь України.

Чорноморський флот перестав бути загрозою і став ціллю (повнорозмірною рухою мішенню).

Окупанти в Криму щодня відчують, що український спецназ і відплата поряд. Висадки на півострові, знищення важливих військових об'єктів вже звичне явище.

Росія забула про блокаду Чорного моря і опинилася в блокаді сама.

За півтора роки за допомогою ударних дронів було уражено 18 суден агресора, з них 9 – знищено.

Страждали і повітряні судна противника. Особливо показовим стало знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А50 23 лютого 2024 року – спільна операція з ПС ЗСУ; та удар по аеродрому «Морозовск» – спільна операція ЗСУ, ГУР, СБУ.

А ще ГУР дійсно своїх не кидає.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими під керівництвом ГУР організував та провів 55 обмінів полонених.

«Сови» билися в обороні Авдіївки, здійснювали операції на Кінбурнській та Тендрівській косах; валилися поряд з нами в Часовому Яру.

Загалом били на землі, в повітрі і на воді.

Не відставали й в кіберпросторі, інформаційно-світоглядовій війні. Центри прінятія рєшеній відчули на собі що таке сила українських кіберударів.

З приємного, перетворили «Житєль» на небожитель: Операція на окупованих територіях, знищено склад логістики та РЛС «Житєль» – спільна місія з 45-ю артилерійською бригадою.

Загалом, країні є чим пишатися своїми «совами».

Пам'ятаймо давнє козацьке «Або здобути, або дома не бути».

Удачі, нахабства, фарту і перемог!

П.С. І звісно головні перемоги попереду. Вірю, що світ у прямому ефірі спостерігатиме як бункерного за шкірку витягуватимуть з бункера і він проситиметься дожити до Гааги.

З вашим днем, знані і незнані Козаки – воєнні розвідники…

З Днем ГУР МО!