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Буданов розповів про діяльність розвідки в тилу ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Буданов розповів про діяльність розвідки в тилу ворога
Розвідники провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості
фото з відкритих джерел

Підрозділи ГУР залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України протягом року провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку. Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов у День воєнної розвідки України.

«І це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки. Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу – тривають», – зазначив Буданов.

Крім того, він нагадав, що підрозділи ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування.

«Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії. Багаторівнева система воєнної розвідки, яку вдалося вибудувати Україні за роки незалежності, – це сукупність відчайдушних зусиль, героїчних вчинків та професіоналізму конкретних людей», – наголосив керівник ГУР.

Нагадаємо, у День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони. 

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки. Глава держави подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.

 

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський Кирило Буданов розвідка

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