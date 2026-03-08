Інцидент з інкасаторами в Угорщині: НБУ вимагає міжнародного розслідування

Валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав

Голова Національного банку України Андрій Пишний виступив із жорсткою позицією щодо недавнього інциденту в Угорщині, де були безпідставно затримані семеро співробітників інкасації Ощадбанку та вилучено значні валютні цінності. Попри те, що українських громадян уже повернули додому, питання повернення вантажу та надання правової оцінки діям угорської сторони залишається відкритим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Пишного.

Голова НБУ підкреслив, що дії Угорщини стосовно українських інкасаторів є неприпустимими, а відсутність доступу до них консулів та адвокатів на початкових етапах викликає серйозні питання до правомірності таких кроків.

Для врегулювання ситуації Ощадбанк за підтримки НБУ ініціює низку дій:

«По-перше, Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж. Я вже повідомляв раніше, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони у нас не викликали.

По-друге, ініціюємо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей. Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде.

По-третє, ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим», – зазначив Пишний.

В Ощадбанку запевняють: жодних порушень законодавства не було. Перевезення здійснювалося в межах міжнародних договорів, а весь пакет документів щодо законності вантажу вже було передано до НБУ, де він пройшов відповідну перевірку без зауважень.

«Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки», – зазначив Пишний.

Наразі українська сторона продовжує роботу над поверненням вилучених валютних цінностей, які, за словами керівництва НБУ, утримуються на території Угорщини без законних підстав.

«Наші європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту. З нашого боку та від Ощадбанку буде повне сприяння», – підсумував Пишний.

Як відомо, співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Проте транспортні засоби та вантаж досі перебувають під арештом. Банк розробив стратегію захисту, яка включає два ключові напрями.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Як відомо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.