Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту

В «Ощадбанку» зауважили, що перевезення валюти здійснювалося за міжнародною угодою з Райффайзен Банком Австрія з дотриманням усіх митних правил ЄС

Співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Проте транспортні засоби та вантаж досі перебувають під арештом. Банк розробив стратегію захисту, яка включає два ключові напрями. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу «Ощадбанку».

По-перше, фінустанова оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

По-друге, «Ощадбанк» розпочинає правову процедуру для повернення майна: двох спецавтомобілів, а також цінностей на суму $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

Для підтвердження правомірності своїх дій банк передав усі документи Нацбанку України та планує залучити провідну міжнародну компанію для проведення незалежного аудиту логістичних процесів і договорів.

У банку наголошують, що перевезення здійснювалося за міжнародною угодою з Райффайзен Банком Австрія з дотриманням усіх митних правил ЄС. «Ощадбанк» має чинну ліцензію від Укртрансбезпеки, а під час повномасштабної війни такі рейси для насичення готівкового ринку виконуються наземним шляхом щотижня.

Бригаду із семи штатних співробітників зі стажем від 3 до 21 року очолював заступник директора департаменту інкасації. Гроші, які везли з Відня до України, належать банку та його клієнтам, а пакування вантажу повністю відповідало транспортним нормам. «Ощадбанк» впевнений у законності своїх дій і вимагає повного повернення майна та коштів.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Як відомо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.