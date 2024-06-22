На Сумщині депутат застрелив людину з мисливської зброї

Депутат з мисливської зброї вистрілив у людину

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва

У Сумській області депутат обласної ради застрелив людину на території мисливського господарства. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що інцидент стався у пʼятницю, 21 червня, в селі Заріччя на території мисливського господарства «Північний ліс».

фото: Сумська обласна прокуратура

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

«Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

До слова, у Запоріжжі чоловік стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні.