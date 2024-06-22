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На Сумщині депутат застрелив людину з мисливської зброї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Сумщині депутат застрелив людину з мисливської зброї
Депутат з мисливської зброї вистрілив у людину
фото: Сумська обласна прокуратура

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва

У Сумській області депутат обласної ради застрелив людину на території мисливського господарства. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що інцидент стався у пʼятницю, 21 червня, в селі Заріччя на території мисливського господарства «Північний ліс».

На Сумщині депутат застрелив людину з мисливської зброї фото 1
фото: Сумська обласна прокуратура

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

«Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

До слова, у Запоріжжі чоловік стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні.

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Теги: поранення депутат прокуратура

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