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Суд обрав запобіжний захід екснардепці, яка організувала виробництво фіктивних довідок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід екснардепці, яка організувала виробництво фіктивних довідок
Екснардепку підозрюють в організації виготовлення та продажу фіктивних документів про отримання групи інвалідності
фото: СБУ

Суд визначив колишній депутатці заставу у розмірі 904 тис. грн, яку вона сплатила та вийшла з-під варти

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишній народній депутатці Ірині Сисоєнко та двом її спільникам зі Львівщини, яких підозрюють в оформленні фіктивної інвалідності. Суд визначив екснардепці заставу в розмірі 904 тис. грн, яку вона сплатила та вийшла з-під варти, пише видання Zaxid.net.

Видання із посиланням на джерело у Київській міській прокуратурі повідомило, що суд обрав Ірині Сисоєнко та посереднику зі Львівщини запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 904 тис. грн та 250 тис. грн відповідно. Ще одна лікарка з Львівщини отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Колишня депутатка Ірина Сисоєнко сплатила визначену судом заставу та вийшла з-під варти.

Нагадаємо, правоохоронці викрили незаконний бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: про підозру повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам. За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. За даними джерел «Української правди», йдеться про нардепку восьмого скликання Верховної Ради від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко.

До схеми були залучені також  працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини. Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тис. США.

До слова, нещодавно у Києві правоохоронці затримали групу «кримінальних авторитетів», які контролювали інших зловмисників. Останні займалися незаконним виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України та Офіс генпрокурора.

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Теги: прокуратура суд депутат гроші

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