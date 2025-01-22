Послуга «єВідновлення» повернулась у «Дію»

У «Дії» можна подати заявку на отримання державної допомоги на ремонт пошкодженого чи зруйнованого житла

Першими компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю

Державна програма допомоги для власників пошкодженого та знищеного житла «єВідновлення» повертається в «Дію». Українці можуть знову подавати заявки на компенсацію. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в «Дії», – каже він.

Як зазначив Федоров, першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

Кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або оплату послуг підрядників, які допоможуть відновити вашу оселю.

Варто зазначити, що послуга актуальна для мешканців підконтрольних територій України.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня 2024 року, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. У коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів

Як повідомлялося, Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

До слова, 20 січня було відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції.