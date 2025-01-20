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Мін'юст відновив роботу держреєстрів після масштабної кібератаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мін'юст відновив роботу держреєстрів після масштабної кібератаки
Інфраструктуру державних реєстрів повністю відновлено після наймасштабнішої кібератаки росіян
фото з відкритих джерел

Наприкінці грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України

Сьогодні, 20 січня, відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції. Вони вийшли з ладу після масштабної кібератаки Російської Федерації. Про це повідомляє Мін'юст.

Які реєстри працюють:

  • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
  • ⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
  • ⁠Автоматизована система виконавчого провадження;
  • ⁠Електронний реєстр апостилів;
  • ⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
  • ⁠Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
  • ⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України «Про очищення влади».

Наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Крім того, найближчим часом на порталі та в застосунку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов'язаних із вищевказаними реєстрами.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня 2024 року, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. У коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів

Як повідомлялося, Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Теги: кібератака Міністерство юстиції реєстр хакер

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