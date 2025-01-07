Нацбанк пояснив зростання курсу долара

Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував, ураховуючи збільшення попиту на долар

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні зріс. На ситуацію вплинуло зростання бюджетних витрат та операції бізнесу наприкінці року. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року

«З огляду на необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до $5,3 млрд», – зазначено у звіті.

Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував на 1% з огляду на збільшення попиту на валюту. Зазначається, що різниця між готівковим та офіційним курсами в грудні становила близько 1%.

«Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ в грудні підвищив облікову ставку до 13,5%», – зазначено у звіті.

Курс долара до гривні скріншот

Нагадаємо, Національний банк України підвищує курс долара до гривні. Так, в останній день 2024 року валюта досягла рекордної позначки.

Як відомо, залишки на єдиному казначейському рахунку України склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн, що є рекордними показниками.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд.

До слова, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року. Це на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року.