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Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в шість разів: названо суму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в шість разів: названо суму
У Польщі зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці
фото: Depositphotos (ілюстративне)

З початку року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих

Польська мінімальна зарплата перевищує українську майже в шість разів. З 1 січня в Польщі, працюючи повний робочий день, можна отримувати не менше 4666 злотих на місяць (приблизно $1120). Про це повідомляє Polskie Radio.

З початку року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих, а погодинна ставка збільшилася з 28,1 до 30,5 злотих.

У Польщі мінімальна зарплата підвищується кожні пів року. Для порівняння, на початку 2023 року вона становила 3490 злотих, а за два роки зросла на 1176 злотих, тобто приблизно на 33%.

Водночас в Україні мінімальна зарплата наразі складає 8 тис. грн, або близько $190, що у 5,89 раза менше, ніж у Польщі.

Нагадаємо, що лише 5% українців готові працювати у Польщі за заробітну плату нижче €900. Вони мають набагато вищі фінансові потреби, ніж співробітники з інших країн.

В іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижчі щодо мінімальної зарплати. 26% готові отримувати зарплату від 3000 до 3900 (€700-900), 48% сподівається на зарплату від 4000 до 7700 злотих (€930-1800). Водночас на зарплату, що перевищує 7700 злотих (€1800), розраховують 26%, що перевищує відсоток серед українців.

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Теги: Польща економіка зарплата гроші Україна зарплатня

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