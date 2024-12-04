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Рада ухвалила закон про компенсації для переселенців за знищене житло

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада ухвалила закон про компенсації для переселенців за знищене житло
Зконодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 голосами народних депутатів
фото з відкритих джерел

Очікується, що ухвалення та реалізація закону посилить державну підтримку внутрішньо переміщених осіб на час дії воєнного стану

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення. Про це повідомив народний депутат з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Нардеп повідомив, що законодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 голосами народних депутатів.

Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Змінами передбачається надання пріоритетного права на отримання компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення для ВПО, які:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Зокрема до другого читання законотворці доповнили відповідний перелік. Відтепер до нього також належать ВПО:

  • які мають на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
  • мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Очікується, що ухвалення та реалізація закону посилить державну підтримку внутрішньо переміщених осіб на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, нині максимальна сума виплат за програмою «єВідновлення» становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень – за квартиру. І наразі держава не може дозволити собі виплачувати громадянам більші суми. Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк. Станом на зараз погоджено заявки майже на 8 млрд грн. Компенсації погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.

Програма уряду України «єВідновлення» – це ініціатива щодо надання компенсацій українцям за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло. Програму розпочато 10 травня 2023 року. 

Як повідомлялося, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію». 

До слова, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення». 

Раніше Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України. 

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Теги: Ярослав Железняк реєстр житло закон депутат Верховна Рада

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