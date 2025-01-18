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Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Проведено обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька
фото: ДБР

У результаті протиправної діяльності на Львівщині сина чинного нардепа державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень

Син чинного народного депутата України підозрюється у заволодінні коштами Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР задокументували схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини. До оборудки причетний син чинного народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що з вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади.

«Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії», – зазначають в ДБР.

У результаті протиправної діяльності державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

Проведено обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.

Фігуранту повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про сина народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Андрія Лопушанського – Андрія.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради

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Теги: бюджет Держбюджет гроші Львівщина ДБР слідство

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