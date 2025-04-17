Премʼєром Сербії став ендокринолог без досвіду в політиці

Новий глава уряду пообіцяв балансувати у зовнішніх відносинах між курсом на вступ до ЄС та бажанням підтримувати партнерство з Китаєм, США і Росією

Reuters: Призначення було формальністю, адже керівна прогресивна партія президента має у парламенті монобільшість

Парламент Сербії затвердив новий уряд на чолі з Джуро Мацутом – лікарем-ендокринологом, професором медицини, який не має політичного досвіду. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, призначення Мацута прем'єром було формальністю, адже керівна Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича має у парламенті республіки монобільшість.

Новий глава уряду пообіцяв утримувати дефіцит бюджету на рівні 3% ВВП, не змінювати фіскальну політику до 2029 року, а також балансувати у зовнішніх відносинах між курсом на вступ до ЄС та бажанням підтримувати партнерство з Китаєм, США і Росією.

Учасники опозиційних протестів, які тривають в країні, вимагали від президента призначити уряд технократів. Проте з 31 міністра «нового» складу 22 людини працювали і у попередньому кабінеті на чолі з Мілошем Вучевичем. Тож зміни, які Вучич обіцяв протестувальникам, виявилися фактично «косметичними», додають в Reuters.

Як відомо, 15 березня у центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією.

Сам Вучич 16 березня, звернувся до нації, висловивши вдячність силам поліції за підтримку порядку під час масового зібрання. За його словами, завдяки правоохоронцям вдалося уникнути кровопролиття та масових заворушень. Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану».