Ракета-носій із кораблем Starship Маска вибухнула через хвилини після запуску (відео)
Через три хвилини після старту та досягнення висоти в 38 км Starship вибухнув
Сьогодні відбувся повторний запуск-випробування ракети-носія Super Heavy з кораблем Starship. Минулого разу старт скасували через несправність одного з клапанів.
Через три хвилини після старту та досягнення висоти в 38 км Starship вибухнув.
Запуск вважається невдалим.
До слова, українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX.
Коментарі — 0