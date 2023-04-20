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Ракета-носій із кораблем Starship Маска вибухнула через хвилини після запуску (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракета-носій із кораблем Starship Маска вибухнула через хвилини після запуску (відео)
Сьогодні була дртуга спроба запустити у космос корабель Starship
фото: Twitter / SpaceX

Через три хвилини після старту та досягнення висоти в 38 км Starship вибухнув

Сьогодні відбувся повторний запуск-випробування ракети-носія Super Heavy з кораблем Starship. Минулого разу старт скасували через несправність одного з клапанів.

Через три хвилини після старту та досягнення висоти в 38 км Starship вибухнув.

Запуск вважається невдалим.

Starship – найпотужніша ракета в світі, яку Ілон Маск планує використати в майбутньому для польотів на Місяць і Марс. Політ повинен тривати приблизно 1,5 години. За цей час швидкість корабля повинна бути досягнута 28 160 км/год. на висоті 234 км і облетіти частину нашої планети. Транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі.

До слова, українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX.

Теги: Ілон Маск ракета космос

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Ракета-носій із кораблем Starship Маска вибухнула через хвилини після запуску (відео)
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