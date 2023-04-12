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Ілон Маск визнав, що хоче продати Twitter, але за однієї умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ілон Маск визнав, що хоче продати Twitter, але за однієї умови
Маск розповів яким він бачить покупця Twitter
фото: www.bbc.com

Ілон Маск зізнався, що іноді спить в офісі Twitter, і виправдався за неадекватні дописи

Власник Tesla і SpaceX Ілон Маск  який купив у 2022 році Twitter, заявив про готовність продати компанію, якщо знайде на неї гарного покупця. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

За словами мільярдера, керувати новою компанією доволі непросто. «Це аж ніяк не вечірка, це вкрай болісний процес. Натомість не нудно, це справжні американські гірки», – зазначив Маск.

Підприємець підкреслив, що останні кілька місяців ситуація в Twitter була стресовою, проте додав, що вважає придбання компанії правильним рішенням. Наразі, зазначив Маск, справи у Twitter йдуть «достатньо добре», і заявив, що кількість читачів ресурсу зростає і «сайт працює».Він також поскаржився  на свою велику завантаженість і робочий графік – «я іноді сплю в офісі», і додав, що у нього  для цього є місце на дивані в бібліотеці, «куди ніхто не ходить».

Маск також намагався виправдатись за свої суперечливі твіти, сказавши: «Я кілька разів вистрілив собі в ногу своїми твітами? Так». «Я вважаю, що мені не варто писати в Twitter після 3 години ночі», – прокоментував він.

Скандальний бізнесмен також зізнався, що після виявлення роботів у соцмережі хотів заплатити за компанію менше. Він також заявив, що якби прямо зараз йому запропонували $44 млрд за Twitter, він би не продав його. Однак, як уточнив мільярдер, операція відбулася б, за умови, якби новий власник виявився прихильником ідеї говорити лише правду.

Нагадаємо, американський мільярдер та винахідник Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що «Україна зникне, бо нікому не потрібна».

Після того, як у Twitter розблокували сторінки російських чиновників та державних служб, Дмитро Медведєв опублікував англійською мовою статтю, яка раніше була розміщена «ВКонтакте», в якій заявив, що Україна нікому не потрібна, тому вона зникне і її не буде як держави.

Через ці слова розгорілася гаряча дискусія зі звинуваченнями у пропаганді, до якої втрутився власник Twitter Ілон Маск. 

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Теги: бізнесмен SpaceX Ілон Маск Вконтакте Tesla Україна Дмитро Медведєв

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