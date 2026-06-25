Росія переслідувала фінський супутник ICEYE, що веде розвідку для ЗСУ

Der Spiegel: чотири апарати серії «Космос» підійшли до ICEYE-X36 на 13 км – це кваліфікують як ворожий акт

Чотири російські військові супутники небезпечно наблизилися до фінського радарного супутника ICEYE-X36, який передає розвідувальні дані Збройним силам України. Дивні маневри на висоті 550 кілометрів зафіксувала приватна компанія космічного спостереження Okapi:Orbits. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Як це відбувалося

Все почалося після запуску 17 квітня 2026 року російської ракети «Союз-2.1б» із космодрому Плесецьк. Офіційно про неї сказали лише, що місія військова. Згодом з'ясувалося, що ракета вивела на орбіту шість супутників, чотири з яких – «Космос-2610», «Космос-2611», «Космос-2612» та «Космос-2613» – із середини травня почали швидко зближуватися з ICEYE-X36.

Супутники не просто летіли поруч – вони виконували швидкі зміни орбіти, що потребує великої витрати пального. На низькій навколоземній орбіті, де об'єкти рухаються зі швидкістю близько 28 тис. кілометрів на годину, зближення до 13 кілометрів розцінюють як ворожий акт. Маневри відстежував і Центр космічної обстановки Бундесверу в Уедемі.

Чого хотіла Росія

Колишній керівник американських програм космічного спостереження Грег Гіллінгер дійшов висновку, що маневри «не були випадковістю». Генеральна директорка Okapi:Orbits Крістіна Ніколаус переконана так само: «Це було навмисно».

Експертка Юліана Зюсс із Німецького інституту міжнародних справ (SWP) вважає, що Росія навряд чи розгорне чотири нові супутники і витратить великий запас пального лише для залякування. Швидше за все, апарати з поточних позицій можуть перехоплювати або глушити сигнали ICEYE-X36 – або навіть фізично його пошкодити. Найімовірнішою метою вона називає «тимчасову втрату даних для України». Водночас фізичне знищення супутника вважають малоймовірним: у публічному просторі ще не було випадків збиття апаратів інших країн.

Окрім цього, Кремль міг надіслати сигнал Заходу й НАТО, продемонструвавши вразливість їхньої космічної інфраструктури.

Що таке ICEYE-X36 і чому він важливий

ICEYE-X36 – фінський радарний супутник, запущений у березні 2024 року. Він здатен отримувати знімки з роздільною здатністю до 25 сантиметрів незалежно від хмарності, туману чи темряви – саме тому такі системи особливо цінні під час війни. За даними ГУР, близько 38% інформації від систем ICEYE використовувалося для планування ударів по російських цілях – і Росія зазнала мільярдних збитків.

ICEYE-X36 – не той самий апарат, що його придбав фонд Сергія Притули у 2022 році, але входить до тієї самої фінської мережі. Доступ до нових супутників ICEYE Україна отримала з жовтня 2024 року завдяки співпраці з Rheinmetall.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що «народний супутник» ICEYE, придбаний фондом Притули, допоміг знищити російські цілі на мільярди доларів – ГУР отримало понад 5,9 тис. супутникових знімків. Раніше «Главком» писав, що Росія будує власний аналог Starlink, однак поки ці апарати не становлять прямої бойової загрози.