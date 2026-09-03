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Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки
Особлива економічна зона «Алабуга» в Татарстані, де розташовані виробничі потужності ударних безпілотників
фото з відкритих джерел

Навколо виробничих об'єктів зводять два рівні захисних споруд

Росія продовжує розширювати інфраструктуру комплексу в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, де виробляють ударні безпілотники «Герань». Нові супутникові знімки свідчать про будівництво десятків веж навколо виробничих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналіз Institute for Science and International Security.

Навколо заводу з'явилися десятки нових веж 

Аналітики Institute for Science and International Security вивчили супутникові знімки високої роздільної здатності, зроблені у липні та серпні 2026 року. На них вони зафіксували будівництво десятків великих ґратчастих веж навколо об'єктів, пов'язаних із виробництвом ударних безпілотників «Герань», російської версії іранських Shahed.

За даними інституту, система складається з двох рівнів. Внутрішнє кільце утворюють нижчі вежі, які безпосередньо оточують ключові виробничі споруди. Зовнішній периметр складається з вищих конструкцій та охоплює значно більшу територію комплексу.

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 1
скрин: ISIS

Аналітики припускають, що між вежами можуть встановити металеву сітку або систему тросів. Така конструкція, за оцінкою ISIS, має ускладнити ураження виробничого комплексу крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 2
скрин: ISIS

Будівництво веж, за даними супутникових знімків, почалося після 18 травня 2026 року. На початку липня внутрішній периметр навколо основних виробничих об'єктів уже був завершений. До кінця липня російська сторона істотно просунулася зі спорудженням другого, зовнішнього кільця. На початку серпня на території з'явилися додаткові вежі, а біля об'єкта помітили крани та майданчики для їхнього складання.

Зовнішній периметр охоплює також виробничі потужності «Алабуга-Файбер». Це підприємство, за даними ISIS, є важливим джерелом вуглецевого волокна, яке використовують під час виробництва «Шахедів».

«Алабуга» вже має засоби протиповітряної оборони

Нові конструкції стали додатковим елементом захисту особливої економічної зони. Навколо «Алабуги» вже розташовані кілька позицій протиповітряної оборони.

Institute for Science and International Security зазначає, що на цих позиціях можуть розміщуватися самохідні зенітні установки, а також ґратчасті вежі. На них можуть встановлювати озброєння та засоби радіоелектронної боротьби.

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 3
скрин: ISIS

Дослідники пов'язують посилення захисту з активізацією українських ударів по об'єктах на території Росії. За їхньою оцінкою, нова система має додатково прикривати виробничу інфраструктуру, яку Москва використовує для виготовлення ударних безпілотників.

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 4
скрин: ISIS

Водночас самі супутникові знімки не дають змоги встановити фактичні обсяги виробництва дронів. Дані про масштаби роботи підприємства раніше публікували аналітики Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 5
скрин: ISIS

Скільки дронів виробляють у «Алабузі» 

У березневому дослідженні CSIS зазначалося, що завод у Єлабузі став одним із головних російських майданчиків для виробництва безпілотників Geran-1 і Geran-2. Аналітики на основі супутникових знімків зафіксували тривале розширення виробничої інфраструктури до початку 2026 року.

За оцінкою CSIS, пов'язана із заводом територія від кінця 2021 року виросла від двох будівель, що перебували на стадії будівництва, до комплексу з 17 об'єктів, який може включати до 116 будівель. Загальна площа приміщень, за підрахунками дослідників, перевищує 2,82 млн кв. м.

CSIS також повідомив, що на території комплексу завершили будівництво 67 житлових об'єктів. Вони потенційно можуть вмістити близько 20 тис. працівників. За оцінкою американського центру, приблизно 15% усіх об'єктів особливої економічної зони «Алабуга» вже можуть бути пов'язані з виробництвом безпілотних літальних апаратів та безпілотних бойових літальних апаратів.

Аналітики CSIS оцінювали виробництво на рівні понад 5500 безпілотників на місяць. Йдеться про дрони Geran-1 та Geran-2, які Росія використовує у війні проти України. Аналіз CSIS про виробничі потужності в Єлабузі.

Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки фото 6
скрин: CSIS

Розширення інфраструктури відбувається не лише безпосередньо біля виробничих корпусів. На території комплексу з'являються складські приміщення, об'єкти для приймання та відвантаження, криті переходи між будівлями, житло для працівників та інші споруди.

За даними CSIS, на початку 2026 року чотири основні будівлі заводу залишалися активними та використовувалися для інтеграції систем безпілотників, їхнього складання, виробництва та підготовки до відправлення.

Нагадаємо, у серпні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що Росія накопичила близько 6,2 тис. ударних безпілотників «Герань» різних модифікацій. Виробництво «Герань-4» та «Герань-5» у РФ оцінювалося приблизно у 3 тис. одиниць на місяць без урахування «Герань-2». 

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Теги: виготовлення росія будівництво озброєння завод безпілотник дрон

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