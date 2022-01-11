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    У фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію

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    Минулі публікації можна буде міняти у будь-якому порядку, як і нові - У фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію
    Минулі публікації можна буде міняти у будь-якому порядку, як і нові
    фото: @alex193a

    Користувачам Instagram дозволять міняти фотографії місцями

    У фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію – можливість редагувати сітку профілю. Про це у Twitter повідомив розробник Алессандро Палуцці.

    За його словами, поки що функція доступна обмеженій кількості користувачів, але незабаром її введуть для всіх.

    Користувачі зможуть міняти публікації місцями та закріплювати деякі з них нагорі. Можливість закріплення записів вже є у профілях соцмережі Twitter та в Telegram-каналах.

    Палуцці уточнив, що минулі публікації можна буде міняти у будь-якому порядку, як і нові. Увімкнути функцію можна у налаштуваннях особистої сторінки.

    Також з виходом оновлення у користувачів з'явиться можливість додавати в пости режиму сторіс нові стікери з реакціями у вигляді емодзі.

    Фахівець додав, що в Instagram продовжують працювати над можливістю видалення облікового запису прямо із програми.

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    Теги: Twitter соціальні мережі Instagram
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    У фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію