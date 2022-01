У фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію – можливість редагувати сітку профілю. Про це у Twitter повідомив розробник Алессандро Палуцці.

За його словами, поки що функція доступна обмеженій кількості користувачів, але незабаром її введуть для всіх.

Користувачі зможуть міняти публікації місцями та закріплювати деякі з них нагорі. Можливість закріплення записів вже є у профілях соцмережі Twitter та в Telegram-каналах.

Палуцці уточнив, що минулі публікації можна буде міняти у будь-якому порядку, як і нові. Увімкнути функцію можна у налаштуваннях особистої сторінки.

Також з виходом оновлення у користувачів з'явиться можливість додавати в пости режиму сторіс нові стікери з реакціями у вигляді емодзі.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like pic.twitter.com/fjmkJD4je2