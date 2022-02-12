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    Ексклюзивна iOS-програма стане доступною на Android

    LumaFusion вийде на Android у першій половині 2022 року - Ексклюзивна iOS-програма стане доступною на Android
    LumaFusion вийде на Android у першій половині 2022 року
    фото: 9to5google

    LumaFusion є однією з найкращих програм для редагування та монтажу відео на iOS

    Популярний відеоредактор LumaFusion з'явиться на пристрої на базі Android, повідомляє портал 9to5google.

    Автори ресурсу виявили у пресрелізі Samsung Galaxy Tab S8 інформацію про те, що версія LumaFusion для Android стане доступна користувачам у першій половині 2022 року.

    Залишається невідомим, чи буде програма опублікована в Google Play або стане ексклюзивом фірмового магазину Samsung Galaxy.

    LumaFusion є однією з найкращих програм для редагування та монтажу відео на iOS. У неї майже 20 тис. відгуків у App Store із середнім рейтингом 4,3 зірки. Програма пропонується на iOS за $30.

    Завдяки високій продуктивності iPad та закритості операційної системи iOS та iPadOS, деякі програми професійного рівня залишаються ексклюзивними для гаджетів Apple.

    Серед них повноцінна версія Photoshop та низка інших популярних програм для творчості.

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    Теги: Google технології Apple Samsung Android
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    Ексклюзивна iOS-програма стане доступною на Android