Ростислав Вонс
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
Державні реєстри проходитимуть планове технічне обслуговування
фото: Мінсоцполітики (ілюстративне)

Надання послуг буде призупинено через оновлення державних реєстрів

У застосунку та на порталі державних послуг «Дія» тимчасово буде недоступна частина послуг через планові технічні роботи. Обмеження стосуються військово-облікових документів, бронювання від мобілізації та операцій з автомобілями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням пресслужбу «Дії».

Призупинення послуг пов’язане з оновленням державних реєстрів. Одразу після завершення технічного оновлення користувачів проінформують про відновлення роботи всіх сервісів. Громадян просять стежити за офіційними повідомленнями в застосунку та на порталі.

Через роботи в реєстрі «Оберіг» до 09:00 21 березня недоступні послуги, пов’язані з військовим обліком:

  • військово-обліковий документ;
  • бронювання працівників;
  • відомості про працівників із реєстру військовозобов’язаних;
  • продовження бронювання;
  • анулювання бронювання.

Крім того, через оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів перереєстрація авто не працюватиме з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.

Інші функції «Дії» працюватимуть у звичайному режимі. Користувачам радять заздалегідь скористатися потрібними сервісами, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, в Україні вдосконалили механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Відтепер роботодавці можуть подовжити бронь для своїх співробітників у «безшовному» режимі через портал «Дія».

Раніше «Главком» писав, що в «Дії» зʼявилася можливість бронювання працівників, які мають проблеми з військовим обліком.

Скористатися послугою можуть підприємства з Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або зі статусом критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після обрати послугу «Бронювання працівників» та під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

