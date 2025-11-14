Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Документ передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану

Група депутатів у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт №14210. Він пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Ініціаторами законопроєкту є Ірина Фріз від «Європейської Солідарності», «Слуги» Юрій Мисягін, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко, а також депутати від «Голосу» Роман Костенко та Соломія Бобровська і від «Батьківщини» – Вадим Івченко. Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко повідомив, що законопроєкт передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану. «Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції», – заявив він.

Федієнко зазначив, що ініціатива має на меті усунути ситуації, коли людина формально має статус «критично важливої», але фактично перебуває за кордоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. 

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти проаналізували рішення Київради за 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем
Топ-5 земельних схем, якими послуговується Київрада
3 листопада, 12:00
Мер Києва Віталій Кличко під час одного з крайніх засідань Київради
Між обіцянками і суперечками: чому Київ не має алгоритму відновлення зруйнованого житла Столиця
7 листопада, 15:35
В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
19 жовтня, 03:15
Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн
50 тис. грн за народження дитини. Парламентський комітет рекомендував ухвалити законопроєкт
21 жовтня, 10:09
Нардепка від «слуг народу» Анна Колісник з травня чекала, поки колеги відпустять її на волю
Рада припинила повноваження депутатки Анни Колісник
21 жовтня, 13:57
Грач підтримав так званий «російський референдум» про статус Криму 16 березня 2014 року
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
18 жовтня, 16:30
Цим документом парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
4 листопада, 15:07
У липні цього року президент Зеленський запровадив проти Балашова санкції РНБО
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
11 листопада, 18:16
Нардеп поділився зворушливою світлиною
Нардеп Роман Лозинський став батьком
4 листопада, 17:14

Політика

Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Парламентський комітет підтримав звільнення очільниці Міненерго
Парламентський комітет підтримав звільнення очільниці Міненерго
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua