Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон

Документ передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану

Група депутатів у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт №14210. Він пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Ініціаторами законопроєкту є Ірина Фріз від «Європейської Солідарності», «Слуги» Юрій Мисягін, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко, а також депутати від «Голосу» Роман Костенко та Соломія Бобровська і від «Батьківщини» – Вадим Івченко. Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко повідомив, що законопроєкт передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану. «Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції», – заявив він.

Федієнко зазначив, що ініціатива має на меті усунути ситуації, коли людина формально має статус «критично важливої», але фактично перебуває за кордоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.