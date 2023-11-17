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Мінцифри анонсувало новий мобільний застосунок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінцифри анонсувало новий мобільний застосунок
Застосунок надаватиме електронні послуги іноземним громадяням
фото з відкритих джерел

Міністерство зазначило, що нова розробка сприятиме розвитку ІТ-бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України ініціювало створення мобільного застосунку інформаційної системи «Е-резидент» у межах проєкту DT4UA, що фінансується ЄС. Він сприятиме розвитку ІТ-бізнесу та підвищенню експортного потенціалу нашої країни, повідомляє пресслужба міністерства.

«Мета проєкту – створити мобільний застосунок, який надаватиме електронні послуги для іноземних громадян, включно з набуттям та скасуванням статусу е-резидента, відкриттям та закриттям поточних рахунків, використанням КЕП, державною реєстрацією ФОП е-резидента та іншими послугами», – йдеться в повідомленні.

Подати заявку на участь у тендері на створення застосунку можна до 8 грудня. Ознайомитись з деталями участі та технічними вимогами можна на Порталі публічних закупівель Естонії за посиланням.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про електронне резидентство. Завдяки йому іноземні IT-фахівці зможуть ставати підприємцями в Україні та платити податки до нашого держбюджету.

До слова, зараз найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram, про що розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Теги: застосунок Міністерство цифрової трансформації України тендер

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