У Facebook з’явилися понад 100 фейкових роликів від імені прем'єра Британії

На думку фахівців, парламентським виборам у Британії загрожують маніпуляції з використанням штучного інтелекту

Лише за останній місяць понад 100 фейкових рекламних роликів від імені британського прем'єра Ріші Сунака були оплачені для просування у Facebook. Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження комунікаційної компанії Fenimore Harper.

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Зазначається, що реклама могла охопити до 400 тисяч користувачів, навіть попри те, що вона порушує декілька правил Facebook. Видання наголосило, що це перший випадок, коли імідж прем'єр-міністра систематично і масово підтасовується в такий спосіб напередодні парламеньських виборів.

Як показало дослідження, понад 12 929 фунтів було витрачено на 143 рекламні ролики, що походять із 23 країн, серед яких США, Туреччина, Малайзія та Філіппіни.

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Зокрема, в рекламі міститься підроблений відеозапис диктора новин BBC Сари Кемпбелл, де вона нібито зачитує екстрені новини, що неправдиво розповідають про скандал, який немовби розгорівся навколо фейкового заробітку Сунаком «колосальних сум на проєкті, що спочатку призначався для пересічних громадян».

Також у ній є неправдиве твердження про те, що Ілон Маск запустив застосунок, нібито здатний «збирати» транзакції на фондовому ринку, а також підроблене відео з Сунаком, на якому він заявляє, що уряд вирішив протестувати застосунок, а не ризикувати грошима звичайних людей.

Ці ролики ведуть на підроблену сторінку BBC News, яка рекламує шахрайські інвестиції.

За словами засновника компанії Fenimore Harper, фейкові відео показали, що парламентським виборам у Британії загрожують маніпуляції з боку великої кількості високоякісної брехні, згенерованої штучним інтелектом.

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«Із появою дешевого, простого у використанні клонування голосу та обличчя, потрібно дуже мало знань та досвіду, щоб використати подобу людини у зловмисних цілях», – відзначив він.

Регулятори стурбовані тим, що залишилося обмаль часу на впровадження масштабних змін, які б дозволили британській виборчій системі йти в ногу з розвитком штучного інтелекту до наступних загальних виборів, які, як передбачається, відбудуться в листопаді.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва та оголосив, що Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Президент та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття.

До слова, за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.