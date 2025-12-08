Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін

Термін опрацювання заявок буде скорочено з трьох діб до 24 годин

Пришвидшена процедура бронювання діятиме до 1 лютого 2026 року

До 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

«Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба відомства наголосила, що термін опрацювання заявок буде скорочено з трьох діб до 24 годин. Крім того, не потрібно чекати пʼять днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють – одразу можна подавати наступну.

Зазначається, що спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила. «Розуміємо, як важливо уникати «пауз» у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву», – пояснює Мінцифри.

Нагадаємо, 8 грудня Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни.

Як повідомлялося, 4 грудня набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

До слова, у межах спеціального режиму для прифронтових громад уряд запровадив 100% бронювання працівників.