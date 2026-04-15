Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ

Україна та США обговорили інвестиції й посилення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої ключову увагу приділили фінансовій та енергетичній ситуації в Україні, а також впливу подій на Близькому Сході на світові ринки. Про це Свириденко написала у соцмережах, передає «Главком».

Сторони обговорили подальший розвиток Американсько-Українського інвестиційного фонду.

«Відзначили важливість затвердження чергових інвестиційних проєктів. Домовилися розширити можливості роботи URIF і створити фонд для співінвестування», – написала прем'єрка.

Під час переговорів значну увагу приділили необхідності розширення інструментів страхування воєнних ризиків для інвесторів.

«Обговорили також важливість суттєвого розширення механізму покриття воєнних ризиків для потенційних інвесторів в українську економіку. Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, окремим пунктом стало питання санкційної політики щодо Росії. Українська позиція залишається незмінною: обмеження проти російських компаній мають посилюватися, зокрема в частині постачання компонентів для озброєння та скорочення нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (URIF) затвердив першу інвестицію – кошти спрямують у українську технологічну компанію Sine Engineering.