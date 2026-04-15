Головна Світ Політика
search button user button menu button

Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Юлія Свириденко

Україна та США обговорили інвестиції й посилення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої ключову увагу приділили фінансовій та енергетичній ситуації в Україні, а також впливу подій на Близькому Сході на світові ринки. Про це Свириденко написала у соцмережах, передає «Главком».

Сторони обговорили подальший розвиток Американсько-Українського інвестиційного фонду. 

«Відзначили важливість затвердження чергових інвестиційних проєктів. Домовилися розширити можливості роботи URIF і створити фонд для співінвестування», – написала прем'єрка.

фото: Юлія Свириденко

Під час переговорів значну увагу приділили необхідності розширення інструментів страхування воєнних ризиків для інвесторів.

«Обговорили також важливість суттєвого розширення механізму покриття воєнних ризиків для потенційних інвесторів в українську економіку. Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

фото: Юлія Свириденко

За словами Свириденко, окремим пунктом стало питання санкційної політики щодо Росії. Українська позиція залишається незмінною: обмеження проти російських компаній мають посилюватися, зокрема в частині постачання компонентів для озброєння та скорочення нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (URIF) затвердив першу інвестицію – кошти спрямують у українську технологічну компанію Sine Engineering. 

Теги: переговори США Юлія Свириденко інвестиції санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua